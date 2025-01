Azərbaycan XİN ABŞ-yə başsağlığı verdi

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Vaşinqtonda baş verən təyyarə qəzası ilə bağlı ABŞ-yə başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı nazirliyin “X” hesabında paylaşım edilib.

“Vaşinqtonda sərnişin təyyarəsi ilə helikopterin havada toqquşması bizi dərindən kədərləndirdi. Yaxınlarını itirənlərin ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir və sağ qalanların can sağlığı üçün dua edirik”, - paylaşımda deyilir.

Xatırladaq ki, bu gün səhər saatlarında Vaşinqtonda Reyqan adına aeroportda təyyarə qəzası baş verib. Yerə enməyə çalışan sərnişin təyyarəsi hərbi helikopterlə toqquşub. Təyyarənin göyərtəsində 64 nəfər olub, onlardan dördü ekipaj üzvüdür. Helikopterdə isə 3 hərbçinin olduğu məlumdur. Qəzadan sonra Potomak çayında axtarış-xilasetmə əməliyyatı başladılıb. “BNO News” portalının məlumatına görə, çaydan 19 nəfərin cəsədi aşkar olunaraq çıxarılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.