Azərbaycan tennisçisi Qətərdə gümüş medal qazandı

Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Onur Quluzadə Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən “WTT Youth Contender Doha 2025” turnirinin gümüş medalını qazanıb.

Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, U-15 kateqoriyasında mübarizə aparan Onur qrup oyunlarında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Türkmənistan idmançılarını üstələyərək ilkin mərhələni lider kimi adlayıb.

Ardınca o, Bəhreyn, Tailand və Malaziyadan olan rəqiblərinə də qalib gələrək finala yüksəlib. Gərgin mübarizə şəraitində keçən həlledici görüşdə İran təmsilçisinə 2:3 hesabı ilə uduzan stolüstü tennisçimiz yarışın gümüş mükafatına sahib çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.