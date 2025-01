​“WhatsApp”da söhbətlərlə bağlı yenilik - Mesajlar ekranda qalacaq

“WhatsApp” yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan əvvəl “WhatsApp” qrup çatlarında istifadəçilərə yeni fəaliyyətlər yaratmaq imkanı təklif edirdi. Amma indi istifadəçilərə daha çox imkanlar təklif edilir. Bu yenilik xüsusilə şəxsi görüşlər və xatırlatmalar üçün faydalı olacaq. Yenilik “WhatsApp”ın beta versiyasında müşahidə edilib. İstifadəçilərə qrup söhbətləri ilə yanaşı, təkbətək söhbətlərdə fəaliyyətlər yaratmaq imkanı təqdim edilir. İstifadəçilər dostları görüş planlaşdıra, söhbət yarada biləcək. Yeni funksiya keçmiş mesajların itmək problemini aradan qaldırır və bütün fəaliyyət məlumatlarını asanlıqla izləməyə imkan verir.

Tədbir yaradılan zaman iştirakçılarla birlikdə bütün təfərrüatlar söhbət ekranında qalacaq, ona görə də görüşlər və planlar üçün xatırlatmalar olacaq. Tədbirə audio və ya video zəng bağlantıları əlavə edilə bilər və bununla da virtual görüşlər daha mütəşəkkil şəkildə keçirilə bilər.

