​Ançelottinin Arda ilə bağlı qərarı olay oldu

“Real Madrid”in səfərdə “Espanyol” klubuna 0-1 hesablı məğlubiyyətindən sonra məşqçi Karlo Ançelottinin heyət seçimi ilə bağlı müzakirələr davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelotti Arda Güler və Endrikə şans verməyib. İstedadlı futbolçulara şans verməyən Ançelotti tənqid edilib. Oyunda hesab 85-ci dəqiqədə açılıb. Hesab açılana qədər Ançelotti meydana zədələndiyi üçün Antonio Rüdigerin yerinə Raul Asensionu ardınca isə Seballosun əvəzinə Luka Modriçi daxil edib. Hesab açılandan sonra isə Lukas Vazkes yerinə Brahim Diaz meydana çıxıb.

Arda Güler və Endrikin bir dəqiqə belə oyuna çıxmaması həm İspaniya mətbuatında, həm də Madrid azarkeşləri arasında böyük tənqidlərə səbəb olub.

