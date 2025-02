Türkiyədə tarix yazan futbolçu Avropa klubuna transfer oldu

"Qalatasaray"ın hücumçusu Mişi Batşuayi Almaniyaya transfer olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu icarə əsasında “Ayntraxt Frankfurt”a transfer olub. Məlumata görə, əsas heyətə düşməkdə çətinlik çəkən Batşuayi Alvaro Moratanın transferindən sonra daha da geri plana düşüb. Bildirilir ki, "Ayntraxt Frankfurt" klubu "Qalatasaray"a Mişi Batşuayinin transferi üçün 3 milyon avro ödəyib.

Qeyd edək ki, Mişi Batşuayi 2021-2022 mövsümündə “Kristal Pelas”dan icarə əsasında “Beşiktaş”a qoşulub. Ardınca “Çelsi”yə məxsus olan futbolçu birdəfəlik “Fənərbaxça”ya transfer olub. Bu mövsüm isə Mişi Batşuayi “Qalatasaray”a transfer olmuşdu.

