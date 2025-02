Krallıq İsraillə münasibətləri normallaşdırmaq üçün şərtini açıqladı

Səudiyyə Ərəbistanı İsraillə münasibətləri normallaşdırmaq üçün şərtini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ Prezidenti Donald Trampın iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması barədə iddiasını rədd edib. Tramp krallığın İsraillə əlaqələri normallaşdırmaq üçün Fələstin dövlətinin yaradılması şərtindən imtina etdiyini irəli sürmüşdü. Səudiyyə Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirliyi Trampın iddialarını təkzib edib. Bəyanatda deyilir ki, Səudiyyə Ərəbistanının Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı mövqeyi qəti və sarsılmazdır. Açıqlamaya görə, vəliəhd şahzadə Məhəmməd bin Salman məsələ ilə mövqeyinə sadiqdir.

Qeyd edək ki, vəliəhd şahzadə Məhəmməd bin Salman Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin dövlətinin qurulması üçün səylərini dayandırmayacağını və bu olmadan İsraillə diplomatik əlaqələr qurmayacağını vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.