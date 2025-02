Avropa nəhəngi Ançelottiyə açıq çek göndərdi - Hər istədiyini edəcəklər

“Roma” klubu “Real Madrid”in məşqçisi Karlo Ançelottini İtaliyaya gəlməyə razı salmağa çalışır.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Roma” rəhbərliyi yeni mövsümdən etibarən Ançelottinin klubda çalışması üçün təklif irəli sürüb. AS nəşrinin məlumatına görə, klub rəhbərləri Ançelottiyə açıq çek veriblər. Onlar maddi və idarəçilik baxımından Ançlottiyə sərbəstəlik təklif ediblər.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelottinin mövsümün sonunda “Real Madrid”dən ayrıla biləcəyi irəli sürülsə də, məşqçi bunu təkzib etmişdi. “Real”dan ayrılacağı ilə bağlı iddiaları rədd dən Ançelotti klubda qalmaq istədiyini ifadə edib. Ançelotti, “Mən və klub mümkün olduqca birlikdə davam etmək istəyirik” deyə bildirmişdi. Ançelotti “Real” rəhbərliyinin ona etimad göstərdiyini ifadə edib.

