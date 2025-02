Böyük Britaniyanın "FourFourTwo" nəşri futbol tarixinin 100 ən yaxşı futbolçusunun siyahısını dərc edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahının ilk pilləsində Lionel Messi yer alıb.

Argentinalı ulduz braziliyalı məşhur Pele və həmyerlisi Dieqo Maradonanı qabaqlayıb. Kriştiano Ronaldu 4-cü olub.



