​“WhatsApp”da böyük yenilik - Daha asan oldu

“WhatsApp”a süni intellektlə bağlı yeniliklər əlavə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, OpenAI şirkətinin əlavə etdiyi yeniliklərə görə, artıq istifadəçilər süni intellektdən daha ətraflı şəkildə istifadə edə biləcəklər. Yeniləmə ilə istifadəçilər indi süni intellektlə təkcə yazmaqla deyil, həm də səsli mesajlar və fotolar paylaşmaqla əlaqə saxlaya biləcəklər. OpenAI şirkətinin açıqlamasına görə, istifadəçilər artıq ChatGPT tərəfindən dəstəklənən “WhatsApp” söhbətlərində səsli mesajlar göndərə və şəkilləri birbaşa yükləyə bilərlər. ChatGPT “WhatsApp” istifadəçilərinə yalnız mətn vasitəsilə cavab verməyə davam edəcək.

Qeyd edək ki, “WhatsApp”da ChatGPT-yə daxil olmaq üçün kontaktlara 1-800-242-8478 nömrəsini əlavə edilməlidir.

