“Neftçi" bu futbolçunu heyətinə qatdı - FOTO

"Neftçi" Seneqal əsilli ingiltərəli hücumçunun transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "ağ-qara"lar Bassala Sambu ilə anlaşıb.

Doqquz nömrəli formanı geyinəcək 27 yaşlı futbolçu ilə 1,5 illik müqavilə bağlanıb.

Qeyd edək ki, Sambu “Koventri” klubunun yetirməsidir. O, 2017-ci və 2019-cu illərdə “Everton”la 23 yaşadək futbolçular arasında keçirilən İngiltərə Premyer Liqasının qalibi olub. Ölkə xaricində 2021-ci ildə icarə əsasında oynadığı “Randers”lə Danimarka Kubokunu qazanıb. Sonuncu klubu “Enosis Neon Paralimni”nin (Kipr) heyətində 2024/2025 mövsümündə meydana çıxdığı 21 matçda 5 qola imza atıb.

