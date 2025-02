Qara plastik qabların yaratdığı təhlükə məlum oldu

Dünyada çox istifadə edilən qara plastik mətbəx əşyalarının yaratdığı təhlükə "Chemosphere" jurnalının araşdırma mövzusu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, mütəxəssislər istehlakçılara qara plastik saxlama və mətbəx qablarından qurtulmaqla bağlı çağırış edib.

Qeyd edilib ki, həmin əşyaların tərkibindəki maddələr insan orqanizmi üçün olduqca ciddi təhlükələr yaradır. Qara plastik mətbəx qablarının hazırlanmasında istifadə edilən alov gecikdiricilər ( müxtəlif məhsullarda yanğının yayılmasının qarşısını almaq üçün istifadə edilən kimyəvi maddələrdir) insanlar üçün təhlükəlidir.

Araşdırmalar göstərir ki, bədənində bu maddəni daşıyanlarda xərçəng riski daha da yüksəkdir.

Həmçinin qeyd edilib ki, hamilə qadınlarda dölün inkişafında problemlərə və hətta qaraciyərə zərər verə bilər. Mütəxəssislər qida ilə təmasda olan materiallar üçün qara plastikdən istifadə etməməyi və ya qara plastik hissələri olan oyuncaqlar almamağı tövsiyə edir.

Qara plastiklərin tərkibində ağır metallar və alov gecikdiricilər kimi zəhərli kimyəvi maddələr ola bilər ki, bu da qidalara qarışa və sağlamlıq üçün təhlükə yarada bilər. Bu zəhərli kimyəvi maddələr çox aşağı səviyyədə olsa belə ciddi reproduktiv və inkişaf problemləri yarada, beyin və böyrəkləri zəhərləyə, insanlarda qalxanabənzər vəzin funksiyasını poza, inkişafa təsir edərək uzun müddət nevroloji zədələrə səbəb ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.