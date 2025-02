Roma Katolik Kilsəsinin rəhbəri Papa Fransisk Vatikanda keçirdiyi ayin zamanı nəfəs almaqda çətinlik çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, köməkçisindən çıxışını tamamlamasını istəyib.

Son günlərdə səhhətində yaşadığı problemlərə görə, bəzi qəbullarını təxirə salan 88 yaşlı Papa Fransiskin bugünkü məclisdə yorğun olduğu və çətinlik çəkdiyi müşahidə edilib.

