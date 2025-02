Ronaldo yeni mövsümdə bu klubda oynayacaq - Elan edildi

Portuqaliyalı superulduz Kriştiano Ronaldo karyerası ilə bağlı qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, “Əl-Nəssr”də qalmağa qərar verib. “Əl-Nəssr” rəsmisinin AFP-yə verdiyi məlumata görə, Ronaldonun müqaviləsi 2026-ci ilə qədər uzadılıb. Qeyd edək ki, Ronaldonun klubla müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşırdı. Xəbərdə deyilir ki, tərəflər müqavilənin uzadılması ilə bağlı razılığa gəliblər, lakin müqavilə hələ imzalanmayıb. Məlumata görə, yeni müqavilədə qeyd edilir ki, tərəflər razılığa gələ bilsə Ronaldonun müqaviləsi 2026-ci ildən sonra da uzadıla bilər.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl dərc edilən xəbərlərdə Kriştiano Ronaldonun yeni müqaviləyə əsasən illik 200 milyon avro qazanacağı irəli sürülmüşdü.

