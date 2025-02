Model Çelsi Baxşıyeva həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, xırda xuliqanlıqda təqsirləndirilib və məhkəmə 30 sutka həbsinə qərar verib.

Çelsi Baxşıyeva barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.