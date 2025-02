Ardanın yerinə istənilən futbolçu ilə bağlı böhran baş verdi

“Bavariya” tərəfinin Florian Virtzi transfer etmək istəməsi barədə açıqlaması "Bayer Leverkuzen"in etirazına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Bayer Leverkuzen” klubunun idman direktoru Saymon Rolfes bildirib ki, “Bavariya”nın başqa klubun futbolçusu barədə açıqlamalar verməsi doğru addımlar deyil. Onun sözlərinə görə, bu “Bavariya”nın taktikasıdır.

Qeyd edək ki, "Bavariya"nın rəhbərliyi "Bayer Leverkuzen"in futbolçusu Florian Virtzi transfer etmək istədiklərini açıqlamışdı. "Bavariya"nın bossları Herbert Hainer, Jan-Kristian Dreesen və Maks Eberl almaniyalı ilə müqavilə imzalamaq üçün çalışacaqlarını qeyd ediblər. Məlumata görə, “Bavariya”dan başqa Avropa nəhəngləri “Real Madrid” və “Mançester Siti” də futbolçunu heyətinə cəlb etməkdə maraqlıdır. İddialara görə, Florian Virtz “Real Madrid”in transfer siyahısında ilk sıralardadır. İddialara görə, "Real"ın futbolçunu transfer etməsi Ardanın heyətə düşməsini çətinləşdirəcək.

