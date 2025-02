Amerikalılar Trampın Qəzza ilə bağlı planına dəstək vermədi

ABŞ-də Prezident Donald Trampın Qəzza zolağına nəzarət edilməsi və fələstinliləri zorla köçürmə planı ilə bağlı sorğu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sorğunun nəticələrinə görə, ictimaiyyətin 64 faizi Trampın Qəzza planına qarşı çıxıb. “Data for Progress” təşkilatının keçirdiyi sorğuda 1200 nəfərdən Trampın Qəzza planı ilə bağlı fikirləri soruşulub. İştirakçılara bildirilib ki, Trampın planına əsasən Qəzzada yaşayan fələstinlilər məcburi köçürülərək qonşu ölkələrə yerləşdiriləcək. Rəyi soruşulanların 64 faizi Trampın Qəzzanı ələ keçirməsi planına qarşı çıxıb.

İştirakçıların 47 faizi planı “qəti” dəstəkləmədiyini, 17 faizi isə “qismən” əleyhinə olduğunu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.