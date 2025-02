Onlayn nəzarət-kassa aparatları üzrə dövriyyə açıqlandı

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən ölkədə indiyədək 104.491 ədəd yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları (NKA) quraşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Vergi Xidmətindən məlumat əldə edib.

Məlumata görə, cari ilin yanvar ayında belə NKA-lar vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 2 milyard 20,9 milyon manat olub ki, bu göstərici 2024-cü ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 16 faiz çoxdur.

Qeyd edək ki, Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən ölkədə yeni nəsil nəzarət-kassa aparatlarının (NKA) tətbiqi istiqamətində işlər davam etdirilir. Yeni nəsil NKA-lardan istifadə hesablaşmaların daha şəffaf aparılmasına, malların qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınmasına və dövriyyəyə nəzarətin təmin edilməsinə imkan yaradır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.