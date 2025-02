Avropa nəhəngləri Premyer Liqa komandasının istedadlı futbolçusunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Bavariya”, “Real Madrid”, “Çelsi” kimi klublar "Bornmut" gənc müdafiəçisi Huijseni heyətinə qatmaq istəyir. Fabrizio Romanonun məlumatına görə, futbolçunun müqaviləsindən 50 milyon funt-sterlinqlik sərbəst qalma maddəsi var.

Qeyd edək ki, ötən il Huijsen "Yuventus"dan 18 milyon avroya "Bornmut"a transfer edilib. Futbolçu Premyer Liqada uğurlu oyunu ilə diqqət çəkir.

