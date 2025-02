Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımfinalda "Zirə" "Aznur"u 4:0 (ilk matç 2:0), "Birbaşa" kollektivi isə "Qalaksi"ni 3:0 (ilk matç 2:1) hesabı ilə üstələyərək həlledici mərhələyə vəsiqə qazanıb.

Hər iki qarşılaşma Bakı Tennis Akademiyasında reallaşıb.

Qeyd edək ki, "Zirə" və "Birbaşa" komandaları arasındakı final görüşü martın 11-də keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.