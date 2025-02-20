“Qalatasaray” və “Fənərbağça” matçları bu kanallarda

Bu gün Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində keçiriləcək bəzi matçlara Azərbaycan və Türkiyə telekanalları vasitəsi ilə baxmaq mümkün olacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmalar aşağıda adları qeyd olunan kanallar vasitəsi ilə birbaşa nümayiş etdiriləcək:
Azərbaycan
"CBC Sport"
21:45. “Qalatasaray” (Türkiyə) - AZ (Niderland)
00:00. “Anderlext” (Belçika) - “Fənərbağça” (Türkiyə)
İctimai TV
21:45. “Portu” (Portuqaliya) - “Roma” (İtaliya)
Türkiyə
TRT 1
21:45. “Qalatasaray” (Türkiyə) - AZ (Niderland)
00:00. “Anderlext” (Belçika) - “Fənərbağça” (Türkiyə)