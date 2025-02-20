“Qalatasaray” və “Fənərbağça” matçları bu kanallarda

“Qalatasaray” və “Fənərbağça” matçları
18:28 20 Fevral 2025
220 İdman
Metbuat.az
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Bu gün Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində keçiriləcək bəzi matçlara Azərbaycan və Türkiyə telekanalları vasitəsi ilə baxmaq mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmalar aşağıda adları qeyd olunan kanallar vasitəsi ilə birbaşa nümayiş etdiriləcək:

Azərbaycan

"CBC Sport"

21:45. “Qalatasaray” (Türkiyə) - AZ (Niderland)

00:00. “Anderlext” (Belçika) - “Fənərbağça” (Türkiyə)

İctimai TV

21:45. “Portu” (Portuqaliya) - “Roma” (İtaliya)

Türkiyə

TRT 1

21:45. “Qalatasaray” (Türkiyə) - AZ (Niderland)

00:00. “Anderlext” (Belçika) - “Fənərbağça” (Türkiyə)

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

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