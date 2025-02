Pley-off mərhələsinin 1 oyundan ibarət olmasının səbəbi açıqlandı

AFFA 2025/2026 mövsümündə Premyer Liqada pley-off mərhələsinin 1 oyundan ibarət olmasının səbəbini açıqlayıb.

Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Məmmədli Metbuat.az-a açıqlamasında pley-off qarşılaşmasının neytral meydanda keçirilməsinin daha böyük marağa səbəb ola biləcəyini bildirib:

"Hər iki komandanın azarkeşləri həmin qarşılaşmaya xüsusi hazırlaşacaqlar. Pley-off matçını əsl futbol bayramına çevirmək olar. Burada televiziya yayımı məsələsi də var. Nəzərə almaq lazımdır ki, bəzən aşağı liqa təmsilçilərinin ev oyunlarını keçirdiyi stadionlarda yüksək səviyyəli teleyayım təşkil etmək olmur. Bu cür matçlar isə mütləq televiziya ilə canlı yayımlanmalıdır. Bundan başqa, bəzən I Liqa təmsilçilərinin ev oyunlarını keçirdiyi arenaların meydanlarının qazonu istənilən səviyyədə olmur. Bu səbəbdən də meydanın durumu nəticəyə təsir etməsin deyə müvafiq stadion AFFA tərəfindən seçiləcək. Bütün bu amilləri nəzərə alaraq AFFA İcraiyyə Komitəsi pley-off matçının neytral meydanda bir həlledici oyundan ibarət olması barədə qərar qəbul etdi".

Qeyd edək ki, AFFA İcraiyyə Komitəsinin son iclasında növbəti mövsüm Misli Premyer Liqasında 11-ci yeri və I Liqada 2-ci yeri tutan komandalar arasında neytral meydanda bir oyundan ibarət pley-off görüşü keçirilməsi barədə qərar qəbul olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.