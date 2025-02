Türk futbolçu bu kluba transfer ola bilər

"İnter"lə 2027-ci ilə qədər müqaviləsi olan Hakan Çalhanoğlu mövsümün sonunda klubdan ayrıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Premyer Liqa komandasının Hakan Çalhanoğlunun xidmətində maraqlı olduğu və futbolçuya Səudiyyə Ərəbistanından taliblərin olduğu bildirilib. “TEAMtalk”da yer alan xəbərə görə, "Nyukasl Yunayted" "İnter"in yarımmüdafiəçisi ilə danışıqlar aparır. Futbolçu ilə "Nyukasl"dan başqa, "Bavariya", iki Premyer Liqa klubu və Səudiyyə Ərəbistanı klubunun da maraqlandığı bildirilib.

Xəbərdə, İngiltərə klublarının Hakan Çalhanoğlu ilə maraqlansa da, bu transferdə “Bavariya” və Səudiyyə komandalarının favorit olduğu iddia edilib.

