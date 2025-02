Bu gün Misli Premyer Liqasında XXIV turun növbəti oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci oyun günündə iki matç reallaşacaq.

16:00. “Araz-Naxçıvan” – “Səbail”

Baş hakim: Fərid Hacıyev

“Liv Bona Dea Arena”

19:00. “Qarabağ” – “Sabah”

Baş hakim: Əliyar Ağayev

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

Qeyd edək ki, turun açılış oyununda ötən gün "Neftçi" doğma meydanda "Sumqayıt"ı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.