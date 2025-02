Bakıda yas mərasimində ölüm hadisəsi olub.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonunda yerləşən Gəncə mərasim evində baş verib.

Burada yas mərasimində iştirak edən 57 yaşlı N. Məhərrəmov boğazında yemək qaldığı üçün boğularaq ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

