Qarlı havada ürək-beyin xəstələri özünü pis hiss edir

Uzun müddət davam edən soyuq, şaxtalı hava damar sisteminin, ürəyin və beynin xroniki patologiyası olan insanların sağlamlığını ciddi şəkildə kəskinləşdirə bilər.

Metbuat.az Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, kardioloq Oleq Varfolomeyev şaxtalı havanın ürək-damar sisteminə necə mənfi təsir göstərə biləcəyini izah edib.

“ Soyuq qan damarlarının daralmasına səbəb olur ki, bu da orqanizmin istiliyi saxlamaq üçün təbii reaksiyasıdır. Lakin bu, bir sıra mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər.



Qan təzyiqi yüksələ bilər: soyuqda qan damarları daraldıqda qan axınına müqavimət artır, bu da təzyiqin artmasına səbəb olur, hipertoniya və ya mövcud ürək-damar xəstəlikləri olan insanlar üçün bu, təhlükəli ola bilər.



Ürək həddən artıq yüklənmiş işləyir: soyuqluq, ürək və qan damarlarını əlavə olaraq yükləyən adrenalin və kortizol kimi stress hormonlarının ifrazını stimullaşdırır. Bundan əlavə, ürək daralmış damarlardan qanı pompalamaq üçün daha çox işləməlidir. Bu, xüsusilə koronar ürək xəstəliyi olan insanlarda aritmiya və hətta miyokard infarktına səbəb ola bilər.

Qan laxtalanma riski artır: soyuqda qan daha qatı ola bilər, bu da qan laxtalanma riskini artırır. Bu ateroskleroz və ya digər damar xəstəlikləri olan insanlar üçün xüsusilə əhəmiyyətli olur.

Soyuq hava da beyin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər.

Beyinə qan tədarükü pozulur: soyuqdan damarların daralması nəticəsində beyinə qan axını azala, hipoksiyaya (oksigen çatışmazlığı) səbəb ola bilər. Bu, başgicəllənmə, zəiflik, konsentrasiyanın azalması və huşunu itirmə kimi özünü göstərə bilər.

İnsult riskinin artması: qan təzyiqinə görə, xüsusilə yaşlı insanlarda və ya artıq damar problemləri olanlarda işemik və ya hemorragik insult riski artır.

