Qara görə bu oyunlar təxirə salındı - RƏSMİ

Bakıda və regionlarda mövcud olan, eləcə də davam edəcəyi proqnozlaşdırılan qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar bir neçə oyun təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

2-ci Liqanın 24-25 fevral tarixlərində keçirilməsi nəzərdə tutulan oyunlarının təxirə salınmasına qərar verib. Oyunların 27, 28 fevral və 1 mart tarixlərində keçirilməsi qərara alınıb.

Oyunların təqvimi və başlama saatları ilə bağlı əlavə məlumat veriləcəyi bildirilib.

PFL-in əvəlcədən fevralın 24 və 25-də təyin etdiyi oyunların siyahısı

24 fevral (bazar ertəsi)

“Göygöl” – “Saatlı-Araz”

Göygöl OİK stadionu, 14:00

“Hypers Guba” – “Şəmkir”

Quba OİK stadionu, 14:00

“Sheki City” – “Lerik”

Şəki şəhər stadionu, 14:00

25 fevral (çərşənbə axşamı)

“Şəfa” – “Dinamo”

“ASK Arena”, 14:00

“Şahdağ Qusar” – “Kür-Araz”

Şamaxı OİK stadionu, 14:00

“Ağdaş” – “Şimal”

Ağdaş şəhər stadionu, 14:00

“Qusar” – “Füzuli”

“Kapital Bank Arena” (ehtiyat meydança), 15:00

