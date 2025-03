Binaları söküləcək vətəndaşların nəzərinə - AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda bəzi binalar təmir olunacaq, bəziləri isə söküləcək. Belə ki, paytaxtda dövlət mənzil fonduna aid binaların əsaslı təmirinə başlanılır. Bu məqsədlə iki böyük tender elan edilib. Təmirin birinci mərhələsində Nərimanov, Səbail, Nizami, Binəqədi, Xəzər, Qaradağ və Pirallahı rayonlarında yerləşən yaşayış binaları təmir olunacaq. İkinci tender isə Nəsimi, Yasamal, Xətai, Suraxanı və Sabunçu rayonlarını əhatə edir.

Bəs söküləcək və ya təmir olunacaq həmin binaların sakinlərinin aqibəti necə olacaq?

Əmlak eksperti Ramil Qasımzadə Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, əgər bina sökülürsə və yerində yeni bina inşa olunmursa, vətəndaşlara kompensasiya veriləcək:

“Kompensasiya məbləği müvafiq ərazi üzrə müstəqil qiymətləndiricinin rəyinə əsaslanacaq. Qiymətləndirici isə həmin ərazinin real bazar dəyərinə uyğun həmin məbləği müəyyən edəcək. Əgər həmin ərazidə sökülən binanın yerində yeni bina inşa olunursa, vətəndaşlar sahədən 20 faiz artıq olmaqla yeni yaşayış sahəsi ilə təmin olunacaqlar. Binaların sökülməsi zamanı vətəndaşlara verilən kompensasiyalar bazar dəyəri ilə uyğun şəkildə müəyyən edilir və bu kompensasiya ödənildikdən sonra sakinlərin köçürülməsi təmin edilir”.

R.Qasımzadə onu da deyib ki, vətəndaşlar müvəqqəti olaraq köçürülən zaman kirayə haqları ilə təmin olunacaqlar:

“Bu zaman müstəqil qiymətləndirici tərəfindən bazar dəyəri əsasında kirayə məbləği müəyyən edilir. Dövlət müvəqqəti köçürülən vətəndaşların kirayə haqqını qarşılayacaqsa, bu məbləğ müəyyən bir limitə uyğun olmalıdır. Bu, qiymətləndiricinin rəyinə əsaslanaraq, həmin ərazinin bazar dəyərinə uyğun olaraq müəyyən edilir. Vətəndaşların yaşadıqları mənzilin otaq sayına görə, məsələn, bir otaqlı, iki otaqlı və ya üç otaqlı mənzillərin kirayə dəyəri hesablanır, aylıq kirayə haqqı müəyyən edilir və vətəndaşlara ödənilir. Vətəndaşların yaşadıqları binalar təmir edildikdən sonra isə onlar geri qaytarılacaq”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

