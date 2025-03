"Real", "Bavariya" və "Liverpul" bu ulduz futbolçu üçün savaşır

"Borussiya Dortmund" klubu Ceymi Gittensin transferinə razılıq verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Borussiya Dortmund" futbolçunun mövsümün sonunda başqa kluba transfer olmasına razıdır. “Sky Sports Germany”də dərc edilən xəbərə görə, "Borussiya Dortmund" ingilis oyunçusu üçün tələb etdiyi məbləği də azaldıb. Əvvəllər klub futbolçu üçün 100 milyon avro tələb edirdi. Lakin "Borussiya Dortmund" bu tələbini 60-70 milyon avroya endirib. Xəbərdə deyilir ki, rəhbərliyin futbolçunun klubdan getməsinə razılıq verməsinin səbəbi "Borussiya Dortmund"un bu mövsüm uğursuz oyun nümayiş etdirməsidir. Hazırda klub Almaniya çempionatında 10-cu yerdədir bu da "Borussiya Dortmund"un Avropa turnirində yer almasını çətinləşdirir.

Qeyd edək ki, Ceymi Gittensin xidmətində "Bavariya", "Real Madrid", "Mançester Yunayted", "Çelsi", "Liverpul" və "Tottenhem" kimi klublar maraqlıdır.

