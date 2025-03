Aprelin 1-dən iyunun 13-dək Ermənistanda ehtiyatda olan hərbçilərin növbəti təlim-məşq toplanışı keçiriləcək.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə qərar Ermənistan hökumətinin bugünkü iclasında qəbul edilib.

Toplanışın hər bir iştirakçısı müəyyən edilmiş qaydada 25 təqvim günü ərzində təlim keçəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.