Azərbaycanda müşahidə olunan faktiki hava açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata əsasən, bəzi yerlərdə qərb küləyi əsir.

Sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq küləyinin sürəti Qobustanda 20 m/s, Goranboyda 19 m/s, Şəki və Naftalanda 18 m/s, Qusarda 16 m/s-yə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.