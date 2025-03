X kiber hücuma məruz qaldı

İlon Mask X sosial media platformasına giriş problemi ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o X sosial media platformasının kiber hücuma məruz qaldığını açıqlayıb. Mask, kiberhücumda böyük bir qrup və ya dövlətin əli olduğunu ifadə edib. Mask açıqlamasında, “X-ə böyük bir kiberhücum oldu. Hələ də davam edir. Bizə hər gün hücum edilir, lakin bu hücum bir çox mənbələrdəndir. Ya böyük koordinasiyalı qrup, ya da bir ölkə iştirak edir” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, problem bir müddət aradan qaldırıldıqdan sonra yenidən X sosial media platformasına giriş problemi müşahidə edilib. 40 min istifadəçi X hesablarının işləmədiyi barədə məlumat paylaşıb.

