ABŞ Prezidenti Donald Tramp martın 13-də Vaşinqtonda NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə işgüzar görüş keçirəcək.

Metbuat,az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt brifinqdə deyib.

“Cümə axşamı Prezident Tramp NATO-nun baş katibini işgüzar görüş və nahar üçün qəbul edəcək”, - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.