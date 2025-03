Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az Prezidentin Mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Vladimir Putin dövlətimizin başçısını Böyük Vətən Müharibəsində Qələbənin 80 illiyi ilə bağlı Moskvada keçiriləcək təntənəli tədbirlərə dəvət edib.

Prezident İlham Əliyev dəvətə görə minnətdarlığını bildirib.

Dövlət baçşıları Moskvada Qələbənin 80 illiyi ilə bağlı keçiriləcək tədbirlərdə görüşəcəkləri barədə razılaşıblar.

