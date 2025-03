Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin birinci müavini, millət vəkili, professor Əli Əhmədova ağır itki üz verib.

Metbuat.az Demokrat.az-a istinadən xəbər verir ki, Əli Əhmədovun qardaşı Hüseyn Əhmədov vəfat edib.

Mərhum martın 24-də Bakıda dəfn olunacaq.

