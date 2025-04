Ronaldo yeni mövsümdə bu klubda oynayacaq - 200 milyonluq müqavilə

"Əl-Nəssr"lə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatacaq Kriştiano Ronaldo Səudiyyə Ərəbistanı klubu ilə iki illik müqavilə barədə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldonun yeni müqaviləsində maaşının azaldılmadığı iddia edilib. Bildirilir ki, futbolçu 2023-cü ildə imzaladığı müqavilədəki kimi yeni razılaşmada da illik 200 milyon avro qazanacaq. Futbolçunun “Əl-Nəssr”lə imzalayacağı yeni müqaviləsində məvacibdən əlavə gəlirləri də olacaq. İddia edilir ki, “Əl-Nəssr” klubun səhmlərinin bir neçə faizini Ronaldoya verə bilər.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldonun dünya çempionatında Portuqaliya millisinin heyətində iştirak etmək üçün Avropada karyerasını davam etdirə biləcəyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

