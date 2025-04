Corciya Meloni Ərdoğana təşəkkür etdi

İtaliya Baş naziri Corciya Meloni Rusiya və Ukrayna arasında vasitəçi roluna görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə Romada Türkiyə lideri ilə görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında bildirib.

“Ukrayna-Rusiya müharibəsində Türkiyə Prezidenti vasitəçi rolunu öz üzərinə götürdü Cənab Ərdoğana Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı mövqeyinə görə də təşəkkür edirəm. Ümid edirik ki, Rusiya da Ukrayna kimi sülh iradəsini nümayiş etdirəcək”, - Meloni deyib.

