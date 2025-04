“Real”dan ilin transferi - Uğursuzluğu unutduracaq həmlə

“Real Madrid” “Arsenal”ın futbolçusu Bukayo Sakanı transfer edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” futbolçu üçün 140 milyon avro ödəyə bilər. Məlumata görə, “Real” heyətdə böyük dəyişiliklər etmək istəyir. La Liqa və Çempionlar Liqasındakı uğursuz oyunlardan sonra klub transferlər həyata keçirmək istəyir. Məlumata görə, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen və Martin Zubimendi kimi futbolçuların adları da “Real”la hallanır. Bildirilir ki, “Real” əsasən müdafiə və yarımmüdafiə mövqelərinə transfer etmək istəyir. Xəbərdə deyilir ki, Rodriqo sol cinahda oynamaq istəyir. Futbolçu sağ cinahda uğursuz oyun nümayiş etdirir.

Bildirilir ki, sol cinahda Mbappe və Vinisius kimi futbolçular olduğu üçün Rodriqo həmin mövqeydə rəqabət apara bilmir. Buna görə də, “Real” sağ cinaha transfer edə bilər. Klubun “Arsenal”ın futbolçusu Bukayo Sakanın xidmətində maraqlı ola biləcəyi irəli sürülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.