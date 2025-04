"Instagram" yazışmaları üçüncü şəxslərin əlinə keçə bilər

Son zamanlar sosial şəbəkələrdə, xüsusilə də "Instagram"da istifadəçi hesablarının ələ keçirilməsi halları artmaqdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, şəxsi yazışmaların və digər məlumatların üçüncü şəxslərin əlinə keçməsinə səbəb ola bilər.

Hesabların Ələ Keçirilmə Səbəbləri

Zəif və ya Təkrarlanan Şifrələr:

İstifadəçilər eyni şifrəni bir neçə platformada istifadə etdikdə, birindəki sızıntı digər hesabların da təhlükəyə düşməsinə səbəb ola bilər.

Phishing (Aldadıcı) Hücumlar:

Saxta Instagram giriş səhifələri və ya e-poçtlar vasitəsilə istifadəçilərin giriş məlumatları oğurlana bilər.

Zərərli Proqramlar:

Naməlum mənbələrdən yüklənən tətbiqlər cihazınıza zərərli proqramlar yükləyə bilər ki, bu da hesab məlumatlarınızın oğurlanmasına səbəb ola bilər.

İctimai və ya Yad Cihazlarda Giriş:

İctimai kompüterlərdə və ya tanımadığınız cihazlarda hesabınıza daxil olmaq, məlumatlarınızın üçüncü şəxslərin əlinə keçməsinə səbəb ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.