ABŞ Ukrayna ilə imzalanan müqaviləni şərh etdi

ABŞ və Ukrayna arasında iqtisadi tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyi açıqlama verib. Açıqlamaya görə, bu müqavilə ABŞ-nin hərbi və maliyyə dəstəyi müqabilində Ukraynanın təbii sərvətlərinə çıxışını təmin edəcək. Bəyanatda Rusiyanın işğalından sonra Amerika xalqının Ukraynanın müdafiəsinə verdiyi əhəmiyyətli maliyyə və maddi dəstəkdən bəhs edilib. Bəyanatda deyilir ki, bu iqtisadi tərəfdaşlıq çərçivəsində iki ölkə Ukraynanın iqtisadi dirçəlişini intensivləşdirilmək üçün birgə işləyəcək. ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent də məsələ barədə danışarkən Donald Trampın Rusiya və Ukrayna arasında davamlı sülh əldə etmək səylərinə işarə edib. O, “Bu razılaşma Rusiyaya aydın şəkildə mesah verir ki, Tramp administrasiyası suveren və firavan Ukraynaya əsaslanan sülh prosesinə sadiqdir”, - deyə bildirib.

Bessent Trampın ABŞ və Ukrayna arasında bu tərəfdaşlığı Ukraynada davamlı sülh və firavanlığa sadiqliyini nümayiş etdirmək üçün qurduğunu söyləyib.

