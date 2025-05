Fevral ayında Almaniyada parlamentə növbədənkənar seçkilər keçirilib və bu seçkilərin nəticələrinə əsasən Xristian Demokratlar İttifaqı (XDİ) qalib gəlib. Partiyanın lideri Fridrix Mers əvvəlcə kansler vəzifəsinə ən real namizəd hesab olunub, daha sonra isə 6 may tarixində keçirilmiş iki turluq səsvermənin nəticəsində parlament üzvləri tərəfindən bu posta seçilib. Almaniya tarixində ilk dəfə olaraq kansler vəzifəsinə namizəd birinci turda tələb olunan mütləq səs çoxluğunu toplaya bilməyib. Bir neçə saat sonra keçirilmiş ikinci cəhd zamanı o, tələb olunan 325 “lehinə” səsi toplayaraq kansler seçilib.

69 yaşlı Fridrix Mers Xristian Demokratlar İttifaqının (XDİ) üzvü olaraq 44 ildir partiyadadır, lakin heç vaxt hökumət tərkibində yer almayıb. Uzun müddət partiyada Angela Merkelin kölgəsində qalan Mers 2005-ci ildə Merkel kansler seçildikdən sonra miqrasiya siyasətinə görə, mütəmadi olaraq onu tənqid edib.

Elə dövrlər olub ki, reytinqi o qədər aşağı düşüb ki, partiyadan çıxarılması belə müzakirə olunub. Partiyaya rəhbərlik etmək üçün ilk cəhdi uğursuz olub. 2021-ci ildəki ikinci cəhd də nəticə verməyib, yalnız 2022-ci ildə partiya sədri seçilməyə nail olub.

Fridrix Mers bəzən “Almaniyanın Donald Trampı” adlandırılır. Bu ləqəb ona populyist çıxışları və böyük şəxsi sərvətinə görə verilib. O, özünü orta sinif nümayəndəsi kimi təqdim etsə də, varlı ailədən çıxıb və uşaqlığını XVIII əsrə aid bir ailə malikanəsində keçirib.

Hüquq təhsilli olan Mers karyerasına Saarbrücken dairə məhkəməsində hakim olaraq başlayıb, bir neçə il ərzində 20 böyük beynəlxalq şirkətin top-menecmentində yer alıb. 2018-ci ilə qədər iki şəxsi təyyarə sahibi olub və illik gəliri təxminən 1 milyon avro təşkil edib. Angela Merkelin qənaətcil obrazı fonunda Mersin şəxsi təyyarədə uçması alman mühafizəkar ictimaiyyəti üçün narahatedici görünür və bu, onun tez-tez izahat verməsinə səbəb olur.

Fridrix Mers keçmiş kansler Olaf Şoltsu Ukraynaya silah göndərilməsindəki gecikməyə görə tənqid edib. O, Rusiyaya qarşı zərbələrə qoyulmuş məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını və Ukraynaya uzun mənzilli “Taurus” raketlərinin göndərilməsini dəstəkləyir.

Mersin sözlərinə görə, əgər Fransa və Böyük Britaniya bu məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını dəstəkləsə, o zaman bu silahların Ukraynaya ötürülməsini özü də həyata keçirərdi. O, həmçinin Almaniyada ümumi hərbi xidmətin bərpasını planlaşdırır.

2016–2020-ci illərdə Mers, ABŞ-nin ən böyük investisiya şirkəti olan “BlackRock”un Almaniya bölməsinin müşahidə şurasına rəhbərlik edib və onun Almaniyadakı maraqlarını lobbiləşdirib. Bu fəaliyyət ona böyük gəlir qazandırsa da, siyasətə qayıtmaq üçün vəzifəsindən ayrılıb.

2018-ci ildə “BlackRock” dövlət büdcəsindən genişmiqyaslı vəsaitlərin çıxarılmasına səbəb olan vergi maxinasiyalarında ittiham olunub. Həmin vaxt Mers şirkətin Almaniya nümayəndəsi olaraq hökumətlə əməkdaşlıq etdiklərini bildirib.

Fridrix Mers sosial yardım sistemində islahatların aparılmasının tərəfdarıdır. Onun partiyasının proqramında işsizlər və aztəminatlılara, o cümlədən Ukrayna qaçqınlarına verilən müavinətlərin azaldılması və əmək qabiliyyətli şəxslərin işləməyə məcbur edilməsi nəzərdə tutulur.O, qeyri-qanuni miqrasiyanın məhdudlaşdırılması üçün sərt tədbirlərin görülməsini istəyir. Bununla yanaşı, Almaniyaya ixtisaslı işçi axınını dəstəkləyir, xarici diplomların tanınmasının sadələşdirilməsini və xarici mütəxəssislərin iş tapmaq, sənədləri rəsmiləşdirmək və qanuni status almaq üçün müraciət edə biləcəyi rəqəmsal mərkəzin yaradılmasını təklif edir.

Almaniyanı karbon neytrallığına aparmaq üçün Mers artıq mövcud olan alət — yanacaqdan yaranan tullantılar üçün tətbiq edilən vergilərin artırılmasını təklif edir. Bu vergi birbaşa Almaniya sakinləri tərəfindən ödənilir.

O, ölkənin gələcəyini hidrogen enerjisi və elektromobillərdə görür, lakin benzin və dizel avtomobillərinin qadağan olunmasına qarşı çıxır.

Xristian Demokratların lideri dövlət büdcə kəsirini ÜDM-in 0,35%-dən çox olmamaqla məhdudlaşdıran “borc əyləci”nin dəyişdirilməsinə qarşı çıxır və hesab edir ki, düzgün iqtisadi yanaşma dövlət borcunun artırılmasına ehtiyac olmadan iqtisadiyyatı və müdafiə qabiliyyətini bərpa etməyə imkan verəcək.

Mers gəlir vergisinin azaldılmasını və korporativ vergi dərəcəsinin dörddəbir həcmində aşağı salınmasını təklif edir. Onun fikrincə, sosial müavinətlərin azaldılması və insanların işləməyə təşviq edilməsi ilə birlikdə bu tədbirlər Almaniyanı iqtisadi böhrandan çıxara bilər.

