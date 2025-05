İyunun 29-da Azərbaycan dili (dövlət dili) üzrə ikinci cəhd imtahanı keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, qeydiyyat tarixi 22 may -10 iyun tarixlərini əhatə edir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə imtahanın birinci cəhdi mayın 4-də keçirilib. Nəticələrin imtahan keçirilən gündən növbəti 2 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur.

