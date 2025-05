Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 30-cu turunda çempionluğa iddialı "Ən-Nəsr" öz meydanında lider "Əl-İttihad" klubunu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, meydan sahiblərinin ilk hissədəki 2 qoluna qonaqlar ikinci hissədə 3 qolla cavab veriblər - 2:3. "Ən-Nəsr" 60 xalla turnir cədvəlində 4-cü pillədə qərarlaşıb. 11 xal irəlidə olan "Əl-İttihad" isə liderliyini möhkəmləndirib.

