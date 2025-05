Azərbaycan Texnologiya Universitetinin baş müəllimi Ədalət Məcid oğlu Ramazanov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitet məlumat yayıb.

Bildirilib ki, o, Kimya və metallurgiya mühəndisliyi kafedrasında işləyib.

