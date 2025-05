Roma Papası XIV Lev Türkiyəyə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Roma Papasının səfərinin məqsədi Birinci İznik Şurasının 1700 illiyi ilə bağlı keçiriləcək tədbirdə iştirak etməkdir.

