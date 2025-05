“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 20 ümumitəhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir”

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib.

O təhsil alanların 2300 nəfər şagird 200 nəfərin isə azyaşlı olduğunu vurğulayıb.

“Məktəblərin tikintisi davam edir. Növbəti il Xankəndində ikinci məktəb açılacaq”.

