18-26 iyun tarixlərində kimya, fizika, biologiya müəllimləri üçün sertifikasiya imtahanları təşkil olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

