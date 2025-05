Rublu gözləyən təhlükə - Səbəb nədir?

Yaxın zamanda Rusiya valyutası devalvasiya ilə üzləşə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Maliyyə Analitikləri və Risk-İdarəçiləri Gildiyasının müşahidə şurasının üzvü Aleksandr Razuvaev deyib. Onun açıqlamasına görə dünya bazarlarında qeyri-sabitlik, rublun zəifləməsi və Rusiya büdcəsinin təzyiq altında olması kimi faktorlar devalvasiyanın yaxınlaşdığını göstərir.

“Vəziyyət hələ bir müddət əvvəl vəziyyət idarə oluna bilən kimi görünürdü: neft qiymətləri sabit idi, rubl güclü qalırdı və büdcə böyük çətinliklər olmadan yerinə yetirilirdi. Lakin indi vəziyyət dəyişib: neftin qiyməti 60 dolların altına düşüb, Maliyyə Nazirliyi büdcəni yenidən nəzərdən keçirir və iqtisadiyyatda devalvasiyanın qaçılmaz olduğunu göstərən daha çox əlamətlər var”.

Razuvaevin fikrincə, rublun mövcud səviyyədə qalması çətindir:

"Qiymətlər idxal olunan texnika, elektronika, məişət avadanlıqları və tikinti materialları üzrə artmağa başlayacaq. Hazırda tikinti xərclərinin azaldığı müşahidə edilir, lakin bu müvəqqətidir: devalvasiya güclənəndə materiallar və logistika xərcləri yenidən artacaq. İstehlakçılar qaçılmaz olaraq bahalaşma ilə qarşılaşacaqlar. Rusiya Mərkəzi Bankı, inflyasiyanın kəskin artmasını qarşısını almaq üçün ehtiyatla əsas faiz dərəcəsini endirəcək. Lakin rublun zəifləməsi qiymət artımını sürətləndirəcək", – analitik xəbərdarlıq edib.

Ekspert həmçinin bildirib ki, cari vəziyyətdə, xüsusilə zəif rubldan fayda götürən ixracatçıların səhmləri və qızıl kimi qoruyucu aktivlərə investisiya qoymaq məntiqlidir. Bu, sərmayələrin alıcılıq qabiliyyətini qorumağın nadir üsullarından biri ola bilər.

