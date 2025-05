"Fənərbaxça" “Napoli”nin futbolçusu Aleks Mereti transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dominik Livakoviç mövsümün sonunda "Fənərbaxça"dan ayrıla bilər. İddialara görə, klub qapıçının oyunundan məmnun deyil. Aleks Meretin İtaliya klubu ilə müqaviləsi mövsümün sonundan yekunlaşır. Qapıçı “Napoli”nin yeni müqavilə təklifini rədd edib. Məlumata görə, Türkiyə klubu artıq futbolçu ilə danışıqlara başlayıb.

Qeyd edək ki, Aleks Meret bu mövsüm “Napoli”nin heyətində 33 oyunda iştirak edib.

