I sinif üzrə 100 mindən çox uşağın sorğusu tamamlandı

10 gün ərzində 1-ci sinif üzrə 102.500 uşağın sorğusu tamamlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Valideynlər www.mektebeqebul.edu.az portalı vasitəsilə elektron şəkildə seçimlərini edə bilərlər.

Vətəndaşlar dəstək üçün Alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə, MÜTDA-nın və təhsili yerli idarəetmə bölmələrinin çağrı mərkəzlərinə, ASAN xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər.

Qeyd edək ki, qəbul prosesi 12 sentyabr 2025-ci il tarixinədək davam edəcək.

