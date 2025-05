Finlandiyanın qərbində yerləşən Eura aerodromu yaxınlığında iki helikopterin toqquşması nəticəsində beş nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın dövlət televiziyası Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinə istinadla məlumat yayıb. Bildirilib ki, helikopterlər Tallinndən havaya qalxıblar və qəzadan dərhal sonra hadisə yerində tələfat qeydə alınıb.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

